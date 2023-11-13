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Участнику СВО вручили юбилейный сертификат накопительно-ипотечной системы

07:02 13.11.2023
Кроме того, специалисты Минобороны РФ на одном из полигонов ЮВО проконсультировали военнослужащих по вопросам, касающимся предоставления жилья.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащий-участник СВО Даниил Первушин получил юбилейный пятисоттысячный сертификат участника накопительно-ипотечной системы. Вручение сертификата состоялось на одном из полигонов Южного военного округа.

Уведомление о включении в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих сержанту вручили замруководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Алексей Гаврилов и руководитель ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны РФ Валерий Абраменков.

«Прибыл по ранению с СВО, в данный момент нахожусь на восстановлении и лечении. Вышло так, что я стал полумиллионным участником и получил уведомление о включении в реестр военнослужащих», - рассказал сержант Даниил Первушин.

Кроме того, в ходе выездной работы специалисты Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ провели встречи и консультации с военнослужащими по вопросам, касающимся предоставления жилья.

Минобороны России уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий перед военнослужащими, выполняющими задачи в зоне спецоперации, в том числе в части обеспечения их жильем в приоритетном порядке, а также созданию комфортных и благоприятных условий для членов их семей в местах постоянной дислокации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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