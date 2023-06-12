Дом для семей подводников Северного флота сдали в гарнизоне Гаджиево

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Очередной дом для семей военнослужащих-подводников Северного флота передали в гарнизоне Гаджиево Мурманской области. Ключи и именные извещения на заселение новых служебных квартир получили 48 семей. Дом возведен специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Ключи от служебного жилья получили семьи членов экипажей многоцелевых атомных подводных лодок и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, а также личный состав Гаджиевской базы и штабов соединений подводных сил СФ. Это все категории военнослужащих, от матросов контрактной службы до старших офицеров.

«В День России ... 48 семей военнослужащих нашего гарнизона получили квартиры... Все задачи подводники выполняют, и тем более получив такое благоустроенное жилье, с желанием будут прибывать домой и уходить на службу, в дальние походы, на благо нашей Родины и на защиту наших рубежей», - сказал командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Анатолий Коваленко.

В служебных квартирах для подводников сделан косметический ремонт, установлены стеклопакеты, сантехника, электрическое освещение и нагревательные приборы, подключены горячая и холодная вода, электричество и канализация.

«Во всех квартирах сделана отделка, установлена сантехника, поклеены обои, сделано напольное покрытие очень качественное. Военнослужащим, которые получили квартиры, остаются лишь приятные хлопоты: завезти мебель, обустроить свое жилье, которое, надеюсь, на долгие годы станет их домом и надежным причалом», - сказал начальник филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Роман Юрьев.

Этот дом - седьмой в серии из восьми домов, которые строят в главной базе подводных сил Северного флота в рамках федеральной программы по обеспечению жильем военнослужащих Минобороны РФ. Жилье возводят на площадке в жилой зоне гарнизона. Раньше там стояли пятиэтажки 1950-х годов постройки, которые снесли перед началом строительства современного жилья.

Новостройки возводят по особой конструктивной схеме сборки, в основе которой металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из легких металлоконструкций, которые изнутри и снаружи зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом. Все возводимые новостройки малоэтажные, они лучше всего подходят для Заполярья.

Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов.