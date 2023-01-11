«КамАЗ» протаранил пассажирский автобус под Армавиром

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Один человек погиб, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшествии на Кубани, где пассажирский автобус столкнулся с «КамАЗом». О трагедии сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В 17:50 на 157 км трассы Р-217 в районе Армавира произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с "КамАЗом". В результате ДТП один человек погиб, шестеро пострадали», - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Пострадавших с места ДТП госпитализировали, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Сети появились кадры из салона автобуса в Красноярске, водитель которого начал движение еще до того, как одна из его пассажирок вошла в салон. Пострадавшая 85-летняя женщина в итоге угодила под колеса и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Детали гибели пенсионерки выясняет оперативно-следственная группа.