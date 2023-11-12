МЧС: колонна с россиянами из сектора Газа выдвинулась в Каир

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Колонна с эвакуированными сегодня из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. Об этом сообщает МЧС России.

«Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. В настоящее время граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в оперативном штабе россияне получат всю необходимую помощь, включая медицинскую, психологическую, по оформлению документов и воду с питанием.

Напомним, сегодня контрольно-пропускной пункт «Рафах» пересекли 70 граждан РФ, 28 из которых дети.