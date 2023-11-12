WSJ: новый этап украинского конфликта будет опасным для Киева

В WSJ обратили внимание, что, если Украина зависит от поставок западных союзников, то Россия наладила собственное производство.

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Новый этап украинского конфликта становится все более опасным для Киева из-за наращивания Россией боевой мощи. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Следующая фаза военных действий выглядит все более опасной для Украины. <…> Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы», - отмечается в статье.

В издании отметили, что Украина, зависящая от поставок Запада, испытывает нехватку боеприпасов и военной техники, в то время как боевая мощь России, которая наладила производство большого количества ударных дронов, ракет и танков, только растет.

Кроме того, по данным WSJ, ВСУ испытывают проблемы с живой силой. Так, солдаты элитной 47-й механизированной бригады сообщили о вынужденной отправке на передовой операторов дронов и экипажи танков другой бронетехники.

Ранее главком ВСУ Залужный сообщил о тупике в зоне боевых действий и предположил, что так и не сможет осуществить «красивый прорыв». Он также отметил, что не смог оправдать возложенные на него ожидания Запада.

Военный обозреватель Литовкин обратил внимание, что в своем заявлении Залужный пытался оправдать провал наступления, не обидев НАТО, которое заставило их наступать без прикрытия с воздуха. Он отметил, что натовцы ранее воевали только со слабыми государствами - своим заявлением Залужный пытался сказать о бездарности натовских стандартов.