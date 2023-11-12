В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WSJ: новый этап украинского конфликта будет опасным для Киева

Алина Луговая
18:41 12.11.2023
В WSJ обратили внимание, что, если Украина зависит от поставок западных союзников, то Россия наладила собственное производство.
WSJ: новый этап украинского конфликта будет опасным для Киева
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Новый этап украинского конфликта становится все более опасным для Киева из-за наращивания Россией боевой мощи. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Следующая фаза военных действий выглядит все более опасной для Украины. <…> Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы», - отмечается в статье.

В издании отметили, что Украина, зависящая от поставок Запада, испытывает нехватку боеприпасов и военной техники, в то время как боевая мощь России, которая наладила производство большого количества ударных дронов, ракет и танков, только растет.

Кроме того, по данным WSJ, ВСУ испытывают проблемы с живой силой. Так, солдаты элитной 47-й механизированной бригады сообщили о вынужденной отправке на передовой операторов дронов и экипажи танков другой бронетехники.

Ранее главком ВСУ Залужный сообщил о тупике в зоне боевых действий и предположил, что так и не сможет осуществить «красивый прорыв». Он также отметил, что не смог оправдать возложенные на него ожидания Запада.

Военный обозреватель Литовкин обратил внимание, что в своем заявлении Залужный пытался оправдать провал наступления, не обидев НАТО, которое заставило их наступать без прикрытия с воздуха. Он отметил, что натовцы ранее воевали только со слабыми государствами - своим заявлением Залужный пытался сказать о бездарности натовских стандартов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Захарова заявила, что более 1 000 человек ждут эвакуации из сектора Газа
17:38 В стране и мире
Boeing-737 с неисправностью благополучно приземлился в Челябинске
17:29 В стране и мире
Зурабишвили спрогнозировала «большой взрыв» в ЕС из-за вступления Грузии, Украины и Молдавии
15:51 В стране и мире
Глава МОК Бах заявил, что Олимпиаду в Париже не отменят из-за военных конфликтов
15:39 Армия
Видео
После полувекового перерыва в Бангладеш с деловым заходом прибыли корабли ТОФ
Популярное
Видео
Редактор «В мире животных» Николаева рассказала, как Дроздов учил охотиться краснокнижных журавлей
Видео
«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Видео
«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.