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Политолог Лукьянов заявил, что встреча Си и Байдена может отсрочить конфронтацию двух стран

Марина Крижановская
17:49 12.11.2023
По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», на Россию текущая встреча глав Китая и США никак не повлияет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Lan Hongguang, Xinhua, Globallookpress
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Российский журналист-международник и политолог Федор Лукьянов рассказал «Звезде», каких результатов можно ждать от предстоящей встречи лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Джо Байдена. Он считает, что во время нее не будет затронута повестка ближневосточного и украинского конфликтов. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» выразил мнение, что Вашингтон и Пекин попытаются снизить сложившуюся между ними напряженность.

«Текущие конфликты прямого отношения к этой встрече не имеют, точнее наоборот - она не имеет к ним отношения. Это сугубо двусторонний процесс. Сейчас и Соединенные Штаты, и Китай пытаются снизить напряженность. Она довольно высоких значений достигла, и в прошлом году, и в этом году», - рассказал политолог.

По мнению Лукьянова, у этих сторон крайнее, мягко говоря, настороженное отношение друг к другу, «особенно США нагнетают».  И во время этой встречи они могут попробовать снизить градус напряженности.

«Но при этом и те, и другие понимают, что, во-первых, экономические интересы крайне разветвленные и их нельзя забывать, игнорировать. Во-вторых, ни Китай, ни США в наблюдающейся обстановке не готовы и не хотят переходить к следующей фазе конфронтации, и как минимум , хотели бы это дело отсрочить, а для этого надо смягчить обстановку, так сказать, снизить напряженность, сказать какие-то приятные слова. Я думаю, что это и произойдет. Но умеренно, потому что никакого качественного изменения отношений, конечно, не может быть, потому что они запрограммированы антагонистически, хотя со всеми поправками на взаимные интересы», - рассказал журналист-международник.

Отвечая на вопрос, отразится ли как-то эта встреча на России и имеет ли она какое-то значение, Лукьянов пояснил, что у Китая своя повестка и «мы на нее в данном случае повлиять не можем».

Он отметил, что Китай связывают очень большие интересы с США. Политолог считает, что это не станет каким-то фактором российско-китайских отношений - «в той степени, в какой они развиваются они и будут развиваться».

«Границы этого развития и какие-то пределы они тоже известны, и пока Китай их переступать не собирается, вне зависимости от того, как складываются отношения с американцами», - подытожил Лукьянов.

По мнению газеты Asia Times, перед предстоящей встречей некоторые обстоятельства подпортили репутацию Байдена. Это и неудачи киевского режима на поле боя, и заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о зашедшей в тупик в конфликте с Россией Украине.

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