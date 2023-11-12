Asia Times: неудачи Киева подпортили репутацию Байдена перед встречей с Си Цзиньпинем

Неудачи Киева на поле боя стали ударом для стратегических позиций США перед встречей Джо Байдена и Си Цзиньпиня, пишет Asia Times.

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Неудачи Киева на поле боя и заявления главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что Украина зашла в тупик в конфликте с Россией, серьезно подпортили репутацию американского президента Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом пишет Asia Times.

«Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" - это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая», - говорится в материале издания.

Китай может использовать неудачи Киева в качестве козыря в ходе переговоров с Америкой о конфликтах на Ближнем Востоке и Украине.

Ранее стало известно, что Байден собирается устроить китайскому лидеру «жесткий разговор». Американский президент хочет поговорить с Си Цзиньпинем о роли Китая в конфликте на Украине и в распространении эпидемии передозировки опиоидами.