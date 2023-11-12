Зурабишвили спрогнозировала «большой взрыв» в ЕС из-за вступления Грузии, Украины и Молдавии

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Грузия, Украина и Молдавия могут стать членами Евросоюза в одно время. Такое предположение сделала президент закавказской республики Саломе Зурабишвили в интервью для французского канала LCI.

«Я думаю, что это произойдет одновременно. Случится ли это в 2030 году, 2031-м или в 2029-м, я не знаю. Но, я думаю, что это будет "большим взрывом". Мы втроем, Молдавия, Украина и Грузия, войдем примерно в одно и то же время», - заявила Зурабишвили.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. При этом формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать на саммите в Брюсселе 14-15 декабря. Для его принятие потребуется согласие всех участников ЕС.

Политолог Василий Кашин предположил, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут растянуться на долгие годы и в результате закончатся ничем из-за высокого уровня коррупции на Украине и слабой экономики. Вступление страны в ЕС, по словам политолога, обернется большими расходами для союза, так как уровень украинской экономики будет нужно поднять до среднеевропейского.

Напомним, Украина и Молдавия получили статус кандидатов в ЕС в 2022 году. В отношении Грузии Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала присвоить статус кандидата при выполнении ряда условий.

При этом статус стран-кандидатов ни к чему не обязывает Брюссель, как и начало переговоров не гарантирует членство в самом ЕС. Так, в этом статусе с 1999 года находится Турция, с 2005 года - Северная Македония, а с 2010 года - Черногория.