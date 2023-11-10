Политолог Кашин: переговоры о членстве Украины в ЕС растянутся на годы и закончатся ничем

По мнению эксперта, высокий уровень коррупции на Украине, как и слабость экономики, не позволит Киеву получить место в ЕС.

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Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин прокомментировал «Звезде» заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о переговорах о вступлении Украины в союз.

«Евросоюз - это прежде всего экономический блок, который подразумевает глубокую интеграцию, соответствие экономик стран-членов и их политических систем определенным единым стандартам. Переговоры о вступление в ЕС сами по себе, даже если они начинаются, могут растянуться на крайне длительный срок и не привести ни к каким результатам», - заявил эксперт.

Он напомнил, что еще в 2004 году начались переговоры о вступлении Турции в ЕС, и сейчас, спустя 20 лет, эта тема вообще не воспринимается всерьез.

Василий Кашин отметил, что на Украине есть множество проблем, из-за которых вступление в ЕС обернется большими расходами для стран Старого Света.

«Вступление Украины в ЕС будет сопровождаться серьезными проблемами. Прежде всего Украина будет требовать гигантских субсидий. Потому что если сейчас речь идет о поддержании жизнедеятельности украинского государства, и это поддержание жизнедеятельности до войны требовало 10-15 млрд долларов в год в виде внешней помощи от разных спонсоров и международных институтов, сейчас, в ситуации войны, мы можем говорить о цифрах в 160-170 млрд долларов в год, большая часть которых идет на ведение военных действий. Чтобы украинское государство функционировало, в восстановление структуры управления, государственного аппарата, образование и т. д. будут требовать порядка 20-30 млрд. Если же речь пойдет о том, что они станут членом ЕС, это означает принятие мер по выравниванию уровня экономики со среднеевропейским», - считает эксперт.

По данным ученого, «Украина сейчас находится на уровне далеко не самых богатых стран Африки южнее Сахары», поэтому все потоки помощи должны быть пересмотрены, и Украина будет съедать большую часть этих ресурсов. Кроме того, есть проблема «мощного олигархического капитала и повсеместной коррупции», из-за чего невозможно отследить эффективность расходования этих средств.

«Скорей всего, будут запущены переговоры. Они будут идти очень долго и с высокой вероятностью закончатся ничем или будут идти ближайшие много лет. И Украине всегда будут говорить, что ее прогресс в приближении к европейским ориентирам, ценностям и правилам недостаточный», - добавил политолог.

В заключение Василий Кашин отметил, что есть прямые противники вступления Украины в ЕС. Например, Венгрия и некоторые другие страны не будут рады, потому что Украина - сельскохозяйственный производитель, который способен за счет своих ресурсов потеснить европейских фермеров.

«Даже если представить, что кто-то всерьез хочет видеть Украину членом ЕС, а не манипулировать украинскими ожиданиями, это все равно суперсложная задача, это многие-многие годы работы, огромных усилий, огромных расходов, и в итоге - крайне сомнительный результат. Если Украина окажется лет через 15 внутри ЕС, это будет началом трудностей, учитывая особый уклад политической жизни», - резюмировал эксперт.

Ранее председатель оппозиционного Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что вступление Украины в ЕС усугубит процесс развала союза и станет очередной лазейкой для местных дельцов, чтобы «глубже лезть в карман ЕС».