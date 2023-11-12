Ученый Абунин заявил, что магнитная буря 12-13 ноября может вызвать перебои со связью

Магнитная буря, которая должна обрушиться на планету 12-13 ноября, будет умеренной, однако может вызвать перебои со связью, заявил эксперт Абунин.

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На Земле 12 и 13 ноября пройдут геомагнитные бури - несколько дней назад на Солнце зарегистрировали иррупции солнечных волокон. Явление не скажется на здоровье людей, однако в некоторых частях планеты могут быть перебои со связью. Об этом в разговоре со «Звездой» предупредил руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин.

«Сегодня будет зерегистрирована геомагнитная буря. Это связано с тем, что на солнце несколько дней назад были иррупции солнечных волокон. <...> может влиять на мелкие вещи в высокоширотной части, на какую-то связь. На здоровье влиять не будет», - сказал Абунин нашему телеканалу.

Эксперт уточнил, что буря будет умеренной. Скорее всего, ее максимальное значение достигнет уровня K6 (явление второго класса).

Ранее стало известно, что с 12 ноября в Москве резко ухудшится погода. Будет пасмурно, выпадут дожди. По прогнозам синоптика Евгения Тишковца, с утра 12 ноября до полудня 13 выпадет до 17 миллиметров осадков - по полтора ведра на квадратный метр.