«Полтора ведра на квадратный метр»: Тишковец предупредил о рекордных осадках в Москве

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Атлантический циклон обложил Москву дождевыми облаками с рекордно низкими показателями атмосферного давления. Об особенностях погоды в столице 12 ноября российский метеоролог, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал «Звезде».

«В воскресенье погодные условия в Москве резко ухудшатся. Связано это с прохождением теплого атмосферного фронта и атлантического циклона на западе, который продолжит формировать мощные, многослойные облака, сопровождаемые обложными дождями. Обложные потому что, если начались, то не будут прекращаться ближайшие сутки - полтора дня. Поэтому пасмурно, временами дожди», - объяснил эксперт.

Он уточнил, что за полтора дня - с утра 12-го ноября до полудня понедельника 13-го ноября - в Москве выпадет до 17 мм осадков.

«Это около одной трети от всего месячного объема небесной влаги. Или в пересчете на простой язык около полутора ведер дождевой воды на метр квадратный», - уточнил Тишковец.

Он добавил, что сегодня в Москве ветрено - дует довольно плотный, юго-восточный порывистый ветер, 5-10 метров в секунду. Еще одна погодная особенность этого дня - крайне низкое атмосферное давление.

«Атмосферное давление будет стремительно падать: сегодня к вечеру до 730 мм ртутного столба, а в ночь на понедельник опустится до 727 мм ртутного столба - это аномально низко, на 20 единиц меньше, чем положено по климатической норме», - рассказал ученый.

Тишковец также обратил внимание, что сейчас на погоду и здоровье людей влияют магнитные бури, «которые находятся на самом пике».

Напомним, что по прогнозу Росгидромета выходные 11-12 ноября в Москве запомнятся теплым дождем.