В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Полтора ведра на квадратный метр»: Тишковец предупредил о рекордных осадках в Москве

Ирина Елагина
11:35 12.11.2023
Погода в Москве 12 ноября запомнится аномально низким атмосферным давлением и обложным дождем.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости
Читайте нас на:

Атлантический циклон обложил Москву дождевыми облаками с рекордно низкими показателями атмосферного давления. Об особенностях погоды в столице 12 ноября российский метеоролог, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал «Звезде».

«В воскресенье погодные условия в Москве резко ухудшатся. Связано это с прохождением теплого атмосферного фронта и атлантического циклона на западе, который продолжит формировать мощные, многослойные облака, сопровождаемые обложными дождями. Обложные потому что, если начались, то не будут прекращаться ближайшие сутки - полтора дня. Поэтому пасмурно, временами дожди», - объяснил эксперт.

Он уточнил, что за полтора дня - с утра 12-го ноября до полудня понедельника 13-го ноября - в Москве выпадет до 17 мм осадков.

«Это около одной трети от всего месячного объема небесной влаги. Или в пересчете на простой язык около полутора ведер дождевой воды на метр квадратный», - уточнил Тишковец.

Он добавил, что сегодня в Москве ветрено - дует довольно плотный, юго-восточный порывистый ветер, 5-10 метров в секунду. Еще одна погодная особенность этого дня - крайне низкое атмосферное давление.

«Атмосферное давление будет стремительно падать: сегодня к вечеру до 730 мм ртутного столба, а в ночь на понедельник опустится до 727 мм ртутного столба - это аномально низко, на 20 единиц меньше, чем положено по климатической норме», - рассказал ученый.

Тишковец также обратил внимание, что сейчас на погоду и здоровье людей влияют магнитные бури, «которые находятся на самом пике».

Напомним, что по прогнозу Росгидромета выходные 11-12 ноября в Москве запомнятся теплым дождем.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:35 В стране и мире
Видео
«Полтора ведра на квадратный метр»: Тишковец предупредил о рекордных осадках в Москве
11:05 В стране и мире
В Москве 61-летний хоккеист умер прямо во время матча
10:19 В стране и мире
Нетаньяху заявил, что Израиль справится с давлением и готов противостоять миру
08:26 В стране и мире
Видео
Появилось видео с места ДТП с поездом в Иркутской области, где погибли три человека
07:40 В стране и мире
Спикер конгресса США Джонсон представил план предотвращения шатдауна без помощи Киеву
Популярное
Видео
Редактор «В мире животных» Николаева рассказала, как Дроздов учил охотиться краснокнижных журавлей
Видео
«В последний раз!»: ожидающий билетов на «Щелкунчик» в золотом плаще отказался повторять этот опыт
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Видео
«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.