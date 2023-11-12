Два человека стали жертвами атак ВСУ по территории ДНР за минувшие сутки

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Украинские боевики нанесли 36 артиллерийских ударов по территории ДНР за истекшие сутки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своей ежедневной сводке.

Обстрелы проводились на донецком, горловском, ясиноватском и тельмановском направлениях. ВСУ вели огонь из РСЗО и артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, последний калибр - это официальный стандарт НАТО. Всего было выпущено 126 снарядов, часть боеприпасов несли кассетную боевую часть.

«Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Тельманово. Повреждены 17 жилых домостроений, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры», - сообщило представительство.

Представительство ДНР в СЦКК 10 ноября сообщало о 34 фактах обстрела боевиками киевского режима. В результате атак пятеро человек получили ранения разной степени тяжести в районах Донецка и Макеевки.