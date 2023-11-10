ВСУ 34 раза обстреляло территорию ДНР за минувшие сутки

Всего было выпущено 129 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью.

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Боевики ВСУ нанесли 34 удара по территории ДНР за последние сутки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своей ежедневной сводке.

Отмечается, что противник совершило 13 обстрелов на донецком направлении и 21 на горловском. Атаки велись с помощью РСЗО, ударного БПЛА и артиллерии калибра 155 миллиметров. Часть снарядов несли на себе кассетную боевую часть.

«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский район). Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Советском районе Макеевки», - сообщило представительство.

В прошлые сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о фиксировании 22 обстрелов со стороны ВСУ. Тогда было повреждено 8 жилых домов, пять человек получили ранения разной степени тяжести.