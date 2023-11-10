В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ 34 раза обстреляло территорию ДНР за минувшие сутки

Никита Черненко
03:01 10.11.2023
Всего было выпущено 129 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью.
ВСУ 34 раза обстреляло территорию ДНР за минувшие сутки
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
Читайте нас на:

Боевики ВСУ нанесли 34 удара по территории ДНР за последние сутки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своей ежедневной сводке.

Отмечается, что противник совершило 13 обстрелов на донецком направлении и 21 на горловском. Атаки велись с помощью РСЗО, ударного БПЛА и артиллерии калибра 155 миллиметров. Часть снарядов несли на себе кассетную боевую часть.

«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Советский район). Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка, Советском районе Макеевки», - сообщило представительство.

В прошлые сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о фиксировании 22 обстрелов со стороны ВСУ. Тогда было повреждено 8 жилых домов, пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:33 В стране и мире
ЦАХАЛ потеряла 349 военных после обострения палестино-израильского конфликта
19:52 В стране и мире
Видео
В Москве вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД, продавшему сведения о Дугиной
18:50 В стране и мире
Захарова заявила, что около 300 детей с гражданством РФ находятся в Газе
18:40 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении в воздухе украинской ракеты «Нептун» у Крыма
17:26 В стране и мире
Видео
Политолог Романова назвала рычаги давления на ЕС при игнорировании рекомендаций о машинах россиян
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.