Более 60 россиян покинули сектор Газа через КПП «Рафах»

Россиян, выбравшихся с территории сектора Газа, доставят в оперативный штаб МЧС в Каире.

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Более 60 россиян выбрались с территории сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», сообщили в МЧС РФ.

«Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта», - говорится в сообщении министерства.

Специалисты на месте оказывают гражданам России медицинскую и психологическую помощь. Все люди обеспечены едой и водой.

В МЧС уточнили, что россиян отправят в оперативный штаб в Каир, где они будут оформлять нужные им документы.

Ранее россиянка Елена рассказала нашему телеканалу о своих первых впечатлениях после пересечения границы. По ее словам, они прошли довольно быстро, и «слава Богу, все хорошо».