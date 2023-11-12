Глава МОК Бах заявил, что Олимпиаду в Париже не отменят из-за военных конфликтов

МОК не может предать главную идею спорта, отменив Олимпиаду в Париже из-за военных конфликтов, заявил Томас Бах.

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпиада 2024 года в Париже состоится, несмотря на увеличение числа военных конфликтов в мире. По словам главы МОК, организация не может предать главную идею спортивных соревнований.

«У нас очень сильная геополитическая напряженность, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, было бы совершенно неправильным подходом», - цитирует портал Inside The Games слова Баха.

Глава МОК добавил, что сейчас в мире насчитывается 28 военных конфликта, а спортивные соревнования служат объединению людей.

Ранее стало известно, что МОК может начать лишать права проводить Олимпиады те страны, которые будут запрещать российским спортсменам выступать на соревнованиях. В организации заявили, что блокировка участников на политическом фоне недопустима.