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МОК будет лишать прав на проведение Олимпиад страны, не допускающие россиян

Никита Черненко
16:08 15.10.2023
Олимпийская организация подчеркнула важность соблюдения этических норм и правил поведения МОК.
МОК будет лишать прав на проведение Олимпиад страны, не допускающие россиян
© Фото: Anke Waelischmiller, Sven Simon, Globallookpress
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Международный олимпийский комитет может лишить права проводить Олимпиады те страны, которые будут блокировать участие российских спортсменов в соревнованиях. Заявление главы комиссии МОК по выбору места проведения Олимпиад Колинды Грабар-Китаровича цитировало издание «360».

Глава комитета заявил, что государства, не допускающие спортсменов к соревнованиям по политическим причинам, в первую очередь вредят собственным интересам в вопросе проведения Олимпиад. Это же касается спортсменов из России, и блокировка их участия на фоне политической обстановки названа недопустимой.

«Важно, чтобы все заинтересованные стороны и предпочтительные организаторы обязались соблюдать кодекс этики и правила поведения МОК», - цитирует «360» Грабар-Китаровича.

Ранее комитет анонсировал новые виды спорта, которые войдут в официальную программу Олимпиады-2028 в США. Всего будет включено пять видов спорта, в том числе крикет, набирающий популярность в мире.

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