После полувекового перерыва в Бангладеш с деловым заходом прибыли корабли ТОФ

В порт Читтагонг зашли отряд боевых кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга».

© Видео: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота © Фото: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота

Большие противолодочные корабли и отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили деловой заход в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш.

Большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», средний морской танкер «Печенга» совершили исторический заход в бангладешский порт - последнее событие такого уровня произошло 50 лет назад. Об этом сказал посол России в этой стране Александр Мантыцкий.

Встречая российских моряков, он отметил, что полвека назад советские корабли зашли в порт Читтагонг в целях проведения уникальной и, по его словам, в настоящее время малоизвестной операции по расчистке и разминированию морской гавани. Порт Читтагонг является главными морскими воротами Бангладеш.

Моряки Военно-морских сил Бангладеш во время швартовки российского отряда с бортов своих кораблей приветствовали российских коллег. Отдел информобеспечения ТОФ сообщил, что у экипажей кораблей запланирована культурная и спортивная программа. Деловой заход кораблей ТОФ в морскую гавань Бангладеш продлится до 14 ноября.