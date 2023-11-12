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После полувекового перерыва в Бангладеш с деловым заходом прибыли корабли ТОФ

15:39 12.11.2023
В порт Читтагонг зашли отряд боевых кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга».
© Видео: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота © Фото: Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота
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Большие противолодочные корабли и отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили деловой заход в порт Читтагонг Народной Республики Бангладеш.

Большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», средний морской танкер «Печенга» совершили исторический заход в бангладешский порт - последнее событие такого уровня произошло 50 лет назад. Об этом сказал посол России в этой стране Александр Мантыцкий.

Встречая российских моряков, он отметил, что полвека назад советские корабли зашли в порт Читтагонг в целях проведения уникальной и, по его словам, в настоящее время малоизвестной операции по расчистке и разминированию морской гавани. Порт Читтагонг является главными морскими воротами Бангладеш.

Моряки Военно-морских сил Бангладеш во время швартовки российского отряда с бортов своих кораблей приветствовали российских коллег.  Отдел информобеспечения ТОФ сообщил, что у экипажей кораблей запланирована культурная и спортивная программа. Деловой заход кораблей ТОФ в морскую гавань Бангладеш продлится до 14 ноября.

© Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота

Пятого ноября большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» приняли участие в первых российско-мьянманских военно-морских учениях.

Минобороны РФ сообщило, что были проведены тренировки корабельных боевых расчетов, вахтенных офицеров, рулевых и сигнальщиков, а также досмотровых групп.

С моряками обеих стран были проведены тактические летучки по предстоящим эпизодам морской фазы и учение по связи, состоялись взаимные посещения кораблей участников учений. Во время учений отработаны совместное маневрирование и артиллерийские стрельбы по воздушной и надводной целям, поиск подводной лодки с применением морской авиации, отражение условной террористической атаки малоразмерных быстроходных катеров на отряд кораблей.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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