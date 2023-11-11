Politico: Байден устроит «жесткий» разговор Си Цзиньпиню об Украине и Ближнем Востоке

Джо Байден надеется уговорить Си Цзиньпиня пообщаться с Ираном, чтобы тот препятствовал эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Американский президент Джо Байден собирается «жестко» поговорить с председателем КНР Си Цзиньпинем в Сан-Франциско. На повестке обсуждения будут стоять связи Китая с Ираном, роль страны в конфликте на Украине, а также эпидемия передозировки опиоидами.

«Связи Китая с Ираном станут частью "жестких переговоров" между Байденом и Си Цзиньпином. Они будут включать в себя <...> роль Китая в эпидемии передозировки опиоидами в США и поддержке Пекином конфликта на Украине», - пишет газета Politico.

Издание, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации, сообщает о том, что Байден желает переговоров между Китаем и Ираном, в ходе которых Пекин убедил бы Тегеран не вмешиваться в ближневосточный конфликт, чтобы избежать эскалации.

Также президент США хочет обсудить опиоиды. По мнению американской стороны, Китай должен ужесточить контроль над их производством из-за их попадания к мексиканским картелям.

Ранее китайский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках двустороннего энергетического бизнес-форума. Си Цзиньпинь заявил, что сотрудничество в этой сфере между РФ и КНР является залогом энергетической безопасности всего мира.