В МЧС рассказали, как выжить водителям при аномальном холоде

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Водителям в сильные морозы следует по возможности отказаться от дальних поездок, а если это невозможно, то соблюдать правила ПДД и обязательно пользоваться пунктами обогрева в пути. Такие рекомендации автомобилистам дали в пресс-службе главного управления МЧС по Курганской области.

«Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют автомобилистам по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния; если дальняя дорога неизбежна — соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что замерзшую машину нельзя отогревать при помощи открытого огня. Кроме того, по пути необходимо пользоваться пунктами обогрева, где водители смогут отдохнуть, поесть горячей пищи, зарядить мобильные устройства, а также узнать о заторах по маршруту. В случае возникновения аварийной ситуации следует немедленно сообщить о ней по единому номеру вызова пожарно-спасательных подразделений «101».

В Россию в январе пришли аномальные холода. Температура воздуха, в частности, в регионах центра страны опускалась до минус 45 градусов.