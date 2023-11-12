Под Римом поймали гуляющего по городу циркового льва

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В городе Ладисполи в Италии из цирка сбежал лев. Его заметили и сняли на видео жители города. Как сообщили в газете Il Messaggero, во льва уже выстрелили шприцом со снотворным. Его отправят обратно в цирк.

«Лев получил снотворное и пойман. Сейчас он будет передан в распоряжение сотрудников цирка», - передает РИА Новости сообщение мэра города Алессандро Грандо.

Поимка царя зверей заняла весь день, слух о его побеге распространился после 15:00. Он был замечен среди жилых домов, сообщений об агрессивном поведении с его стороны не было. В общей сложности лев прошел 500 метров, его прогулка продлилась около шести часов.

Грандо выразил надежду на то, что после этого случая изменится отношение людей к эксплуатации животных в цирках.

Вопрос об условиях содержания диких животных периодически встает и в России. Так, в январе этого года в Омской области верблюд насмерть затоптал 51-летнего сторожа на охотничьей базе. На опубликованном видео сторож бьет животное. Прокуратура отреагировала на это происшествие и провела надзорные мероприятия, чтобы дать оценку законности действий работников охотничьей базы.