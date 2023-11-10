МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области

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Минобороны России сообщило об уничтожении неприятельского беспилотника.

Уточняется, что БПЛА самолетного типа был запущен киевским режимом для проведения террористической атаки по объектам на территории России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что попытка была пресечена около 15.00 по московскому времени над территорией Брянской области.

В МО РФ отметили, что украинский беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Также сегодня сообщалось о перехвате украинского беспилотника в Орловской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.