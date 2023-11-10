МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области
Вражеский летательный аппарат уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении неприятельского беспилотника.
Уточняется, что БПЛА самолетного типа был запущен киевским режимом для проведения террористической атаки по объектам на территории России.
В российском оборонном ведомстве добавили, что попытка была пресечена около 15.00 по московскому времени над территорией Брянской области.
В МО РФ отметили, что украинский беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
Также сегодня сообщалось о перехвате украинского беспилотника в Орловской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.