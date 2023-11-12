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Россиянки рассказали «Звезде» о первых впечатлениях после выхода из сектора Газа

Ирина Елагина
13:56 12.11.2023
Десятки граждан РФ эвакуировались из сектора Газа.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Globallookpress
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Автобус с гражданами России благополучно пересек границу сектора Газа, сейчас эвакуированные находятся в Египте, проходят пограничный контроль. Об этом россиянки рассказали «Звезде».

«Мы только доехали до египетской стороны, сейчас из автобуса выходим», - рассказала Татьяна Головко.

Россиянка Елена Аль-Хор отметила, что пересечение границы прошло оперативно.

«На КПП "Рафах" прибыли в 8:30, а вот сейчас мы уже на египетском кпп. Пересечение заняло 3,5 часа. Сейчас сдали документы, будем переходить на египетскую сторону. Слава Богу, все хорошо», - добавила Елена Аль-Хор.

Она уточнила, что вместе с ними находятся и другие иностранцы, которым также удалось покинуть зону боевых действий.

Елена добавила, что все ждут возвращения на родину.

«Мы документы сдали, сейчас будем переходить египетскую сторону, потом в Россию», - рассказала Елена.

Напомним, что порядка 500-600 граждан России длительное время не могут эвакуироваться из сектора Газа. Власти Израиля уведомили российский МИД, что потребуется дополнительно до двух недель для организации выезда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шокирована таким отношением израильской стороны. 

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