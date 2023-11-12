Песков назвал анонс нового «контрнаступа» ВСУ плясками перед Западом

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Киева о новом контрнаступлении. По его словам, Украина таким образом пытается «выпросить» дополнительное финансирование у уже уставшего от затяжного конфликта коллективного Запада.

«Они готовы плясать любые танцы, чтобы что-то выпросить <...> в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине», - заявил пресс-секретарь на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков добавил, что еще больше утомляет Запад на данный момент необходимость спонсировать не только Украину, но и Израиль.

Ранее в Кремле рассказали, что нужно для урегулирования конфликта на Украине. По словам Дмитрия Пескова, Киев должен принять тот факт, что ему не победить РФ на поле боя.