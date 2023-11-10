Россиянка Шаат на КПП в секторе Газа рассказала, что им рекомендовали «ехать обратно»

Россиянка сообщила, что на КПП им рекомендовали вернуться.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Ahmed Ibrahim apaimages, Globallookpress

Гражданка Российской Федерации Надежда Шаат, потерявшая свой дом в секторе Газа в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в беседе со «Звездой» рассказала, что их не пускают через КПП «Рафах».

«Нас не пускают. Говорят ехать обратно», - сказала россиянка.

По словам гражданки РФ, у пропускного пункта в секторе Газа ожидают 82 человека, в том числе и с детьми. Однако на данный момент ситуация не проясняется.

Напомним, первая группа граждан России, проживавших на территории сектора Газа, ожидает эвакуации из анклава через КПП «Рафах». Этот контрольно-пропускной пункт является единственным коридором из зоны конфликта.