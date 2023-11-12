Около 80 тысяч воронежцев остались без воды и тепла

Центральный район Воронежа остался без водоснабжения и отопления после коммунальной аварии.

© Фото: Кирилл Усольцев, РИА Новости

В Центральном районе Воронежа почти 80 тысяч человек остались без воды и отопления в результате коммунальной аварии. В администрации города сообщили, что причиной случившегося стала трещина корпуса запорной арматуры.

«В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено. Выявлена причина утечки - трещина корпуса запорной арматуры», - говорится в сообщении администрации.

Авария на водоводе повлекла за собой и отключение отопления. Работа котельных остановлена в 20 домах, находящихся на центральных улицах, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу воронежского филиала АО «Квадра».

Ранее стало известно, что улицы в Санкт-Петербурге затопило кипятком после прорыва трубы. В одной из машин, залитых горячей водой, оказался мужчина с двумя детьми.