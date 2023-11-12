Около 80 тысяч воронежцев остались без воды и тепла
В Центральном районе Воронежа почти 80 тысяч человек остались без воды и отопления в результате коммунальной аварии. В администрации города сообщили, что причиной случившегося стала трещина корпуса запорной арматуры.
«В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено. Выявлена причина утечки - трещина корпуса запорной арматуры», - говорится в сообщении администрации.
Авария на водоводе повлекла за собой и отключение отопления. Работа котельных остановлена в 20 домах, находящихся на центральных улицах, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу воронежского филиала АО «Квадра».
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