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Около 80 тысяч воронежцев остались без воды и тепла

Елизавета Егорова
12:29 12.11.2023
Центральный район Воронежа остался без водоснабжения и отопления после коммунальной аварии.
Около 80 тысяч воронежцев остались без воды и тепла
© Фото: Кирилл Усольцев, РИА Новости
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В Центральном районе Воронежа почти 80 тысяч человек остались без воды и отопления в результате коммунальной аварии. В администрации города сообщили, что причиной случившегося стала трещина корпуса запорной арматуры.

«В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено. Выявлена причина утечки - трещина корпуса запорной арматуры», - говорится в сообщении администрации.

Авария на водоводе повлекла за собой и отключение отопления. Работа котельных остановлена в 20 домах, находящихся на центральных улицах, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу воронежского филиала АО «Квадра».

Ранее стало известно, что улицы в Санкт-Петербурге затопило кипятком после прорыва трубы. В одной из машин, залитых горячей водой, оказался мужчина с двумя детьми.

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