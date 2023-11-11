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Росгидромет пообещал Москве теплые выходные с дождем в воскресенье

Ирина Елагина
08:13 11.11.2023
Третий месяц в столице держится рекордно теплая погода.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости
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Осень в Москве продолжает бить рекорды и, возможно, станет самой теплой в истории метеонаблюдений. Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков поделился со «Звездой» прогнозом на выходные дни 11-12 ноября и начало предстоящей недели.

«Погода как в четверг-пятницу, на один градус чуть холоднее в выходные. В субботу и в воскресенье ночью +2...+5 градусов, днем +4...+6 градусов. В субботу будет сухая, а в воскресенье дождь пройдет», - отметил эксперт.

Он пояснил, что столица находится в зоне теплого фронта, и как только он уйдут - примерно 15 ноября, начнется похолодание.

«До 15 числа у нас положительная температура. К концу следующей недели ночью может быть около нуля, минус 1 градус. Но в целом выше нормы все равно. Пока очень тепло», - подчеркнул Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что октябрь 2023 года стал аномально теплым практически для всей территории России.

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