Sunday Times: в отношениях украинских и западных спецслужб наметился раскол

По данным Sunday Times, зарубежные спецслужбы не в восторге от методов работы украинских коллег.

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В отношениях между украинскими и западными спецслужбами заметны охлаждение и напряженность из-за несогласованности действий и опасения, что работа украинской разведки бросит тень на западные разведслужбы. Об этом британский политолог Марк Галеотти написал в колонке для Sunday Times.

По словам эксперта, опасения вызывают методы спецслужб Украины - проведение терактов против военных и политиков на территории России и риск, что отвечать за это придется Западу.

«Кажется, в Москве по-прежнему считают, что украинцы делают то, что им говорит Запад… Опасения заключаются в том, что Москва может счесть атаки внутри страны марионеточными и предпринять ответные меры непосредственно против Запада», - приводит РИА Новости высказывание аналитика.

Кроме того, западные спецслужбы тревожит непредсказуемость и непрозрачность действий украинских спецслужб, а также «нежелание реагировать на обеспокоенность союзников».

Напомним, что 8 ноября в Луганске жертвой терракта стал бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Под днищем его машины сработало взрывное устройство. Ответственность за это покушение по данным РИА Новости взяло на себя ГУР МО Украины.