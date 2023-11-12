Нетаньяху заявил, что Израиль справится с давлением и готов противостоять миру

Премьер Израиля отметил, что никакое международное давление или ложные обвинения в сторону Израиля или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны.

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Израиль должен одержать победу над палестинским движением ХАМАС и готов твердо противостоять всему миру при необходимости. Об этом заявил премьер министр страны Биньямин Нетаньяху.

Журнал Times of Israel пишет, что израильский премьер подчеркнул, что никакое международное давление или ложные обвинения в сторону Израиля или военнослужащих не повлияют на настойчивость страны.

По мнению Нетаньяху, обращение президента Франции Эммануэля Макрона к израильской армии прекратить бои являются фактической и моральной ошибкой. Премьер-министр Израиля предостерег политиков от защиты тактики боевиков, которая по его мнению, заключается в использовании гражданского мирного населения в качестве прикрытия. Биньямин Нетаньяху считает, что такая тактика может получить распространение.

Ранее израильский премьер заявил, что ЦАХАЛ не прекратит огонь и не пропустит топливо в сектор Газа, пока заложники не будут освобождены. С такими словами он выступил в телеобращении.