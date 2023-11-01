Экс-партнер Бугаева по футбольной сборной Сенников допустил, что его подставили

Бывший партнер Алексея Бугаева по команде Дмитрий Сенников предложил не торопиться с выводами, а подождать результатов расследования.

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Задержанного с наркотиками экс-футболиста национальной сборной Алексея Бугаева могли подставить. Такую версию не исключил его бывший партнер по команде Дмитрий Сенников.

«Надо понимать, что если анализы подтвердят, что он принимал что-то, то это одна история. Если у него просто был пакет, то может быть кто-то из друзей его подставил. Когда будет все ясно, тогда будем понимать», - сказал Сенников в беседе со «Звездой».

Вспоминая о Бугаеве футболист рассказал, что тот подавал большие надежды и был одним из лучших в своем спортивном амплуа, но потом карьера пошла на спад.

«Хороший футболист был, попал в сборную России, отличный центральный защитник. Потом карьера его не сложилась, но тот период был твердый. Он и в "Локомотиве" и в сборной был одним из лучших», - вспомнил Сенников.

Что именно повлияло на спад Бугаева доподлинно не известно. Возможно он просто не выдержал конкуренции, которая в «Локомотиве» всегда была высокой, отметил Сенников.

О задержании Алексея Бугаева стало известно сегодня. Полицейские заметили подозрительного мужчину на улице. При личном осмотре в кармане его куртки нашли увесистый пакет. Экспертиза показала, что порошкообразное вещество в нем - метилэфедрон общей массой около 500 граммов. Бывшего футболиста задержали, возбуждено уголовное дело.