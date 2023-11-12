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Американский военный самолет рухнул в Средиземное море

Анастасия Бобылева
00:45 12.11.2023
Военный самолет совершал тренировочный полет, однако случилась авария, и он упал в воду.
Американский военный самолет рухнул в Средиземное море
© Фото: defense.gov
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Американский военный самолет упал в воды Средиземного моря в результате аварии. Как сообщили в европейском командовании Вооруженных сил США (USEUCOM), он потерпел крушение во время тренировочного полета.

«Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Более подробной информации о крушении командование не дало. Число погибших или пострадавших неизвестно, причина аварии выясняется. По имеющимся данным, ЧП произошло не в результате враждебных действий.

Подобный инцидент также произошел в августе в Калифорнии. Совершая тренировочный полет, истребитель F/A-18 потерпел крушение. На авиабазе Мирамар заявили, что самолет разбился на территории правительственной собственности к востоку от базы.

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