В стране и мире Кабмин утвердил правила передачи за рубеж персональных данных россиян Ян Брацкий Решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных будет принимать Роскомнадзор, уточнили в кабинете министров. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Правительство утвердило правила передачи персональных данных россиян за рубеж. Соответствующее постановление, вступающие в силу с марта 2023 года, опубликовано на официальном портале правовой информации «Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила принятия решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и информирования операторов о принятом решении. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года», - говорится в документе. Ранее стало известно, что семь стран, включая США и Японию, планируют создание закрытой от Китая и России системы обмена персональными данными. Инициаторы идеи будут опираться на уже существующую систему CBPR и планируют создание нового корпоративного режима сертификации. Экспертное мнение и аналитика