Семь стран, включая США и Японию, создадут закрытую от Китая и РФ систему обмена данными

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США, Япония, Канада, Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Филиппины пришли к соглашению по созданию новой глобальной структуры для обмена персональными данными, которая будет закрыта от Китая и России. Об этом сообщило японское издание Nikkei.

Отмечается, что новая система предусматривает включение стран, не входящих в форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе стран Южной Америки.

По данным газеты, правила трансграничной конфиденциальности АТЭС, которые служили единым стандартом, будут пересмотрены. Из-за того, что Россия и Китай являются членами форума, другие страны-участники опасаются обмена персональными данными.

Семь членов АТЭС будут опираться на уже существующую систему CBPR и собираются создать новый корпоративный режим сертификации. Если к блоку присоединятся Бразилия и Великобритания, это может превратиться в новую структуру передачи данных, которая имеет аналог в Евросоюзе.

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