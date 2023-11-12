ЦАХАЛ объявил о готовности помочь эвакуировать детей из больницы в Газе

Сотрудники больницы «Аш-Шифа» обратилась к армии Израиля с помощью эвакуации детей в более безопасные медучереждения.

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Официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщило о готовности ЦАХАЛ помочь с эвакуацией детей-пациентов педиатрического отделения из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом представитель сказал в ходе вечернего брифинга.

Представительство ЦАХАЛ заявило, что армия Израиля не причастна к обстрелу больницы «Аш-Шифа», а военнослужащие еврейского государства ведут бои с членами палестинской группировки ХАМАС в окрестностях медучреждения. Было также подчеркнуто, что восточная сторона больницы остается открытой и все желающие могут покинуть стены «Аш-Шифы».

«Мы напрямую и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники больницы "Аш-Шифа" обратились с просьбой завтра помочь малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу», - сообщил Хагари.

Ранее иранское новостное агентство INSA сообщило о тяжелых боях сухопутных войск ЦАХАЛ с бойцами ХАМАС близ больницы «Аш-Шифа». Сообщалось, что в результате боестолкновений медучреждение было полностью обесточено, электроснабжение удалось восстановить только в отделении неотложной помощи.