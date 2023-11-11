ISNA: ЦАХАЛ ведет бои в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

В результате боестолкновений во всей больнице полностью отключилось электричество, кроме отделения неотложной помощи.

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Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут ожесточенные бои в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе. Об этом сообщило новостное агентство ТАСС со ссылкой иранское новостное агентство ISNA.

В агентстве сообщили, что персонал больницы не имеет возможности покинуть территорию медучреждения из-за идущих боевых действий даже для того, чтобы захоронить умерших. При этом из-за боев в «Аш-Шифе» было полностью отключено электричество, восстановить электроснабжение получилось только в отделении неотложной помощи больницы

«Мы создадим братскую могилу в комплексе "Аш-Шифа", чтобы похоронить погибших, выйти на улицу возможности нет», - приводит цитату ТАСС одного из представителей Минздрава Палестины.

Ранее ЦАХАЛ нанес удары по трем больницам в секторе Газа. Ударам подверглись больницы «Аль-Кудс», «Аль-Шифа» и индонезийское медицинское учреждение, Израиль подчеркнул, что под зданиями этих больниц были расположены командные центры ХАМАС.