«Командир - мужик»: сослуживец о представленном Шойгу к госнаграде Арсаланове

В ходе боя, за который подразделение лейтенанта Арсаланова было представлено к госнаградам министром обороны РФ, были уничтожены украинские боевики 36-й бригады морской пехоты, 11 из них были взяты в плен.

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Военнослужащие подразделения российской группировки войск на Херсонском направлении сорвали очередную попытку высадки украинских боевиков на левый берег Днепра.

Силы личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова 9 ноября уничтожили боевиков подразделения 36-й бригады морской пехоты украинской армии, которые предприняли попытку закрепиться на левом берегу реки Днепр.

Военнослужащие подразделения под командованием лейтенанта Золто Арсаланова уничтожили большинство боевиков украинского подразделения и взяли в плен 11 из них.

«Командир взял группу из 15 человек и повел в бой. Бой был быстрый, тяжелый, не сказать нудный. Скоротечный. В ходе боя 7 человек были взяты в плен, 4 человека по оконцовке БК сами сдались», - рассказал сослуживец Арсаланова.

Он отметил, что командир в ходе боя действовал слажено: четко указал что делать и как делать.

«С фланга Шеф с Французом заходили, вырубили пулеметчика прикладом, пока он менял БК», - рассказал он.

Еще один его сослуживец, который непосредственно принял участие в бою против боевиков пожелал Арсаланову скорейшего выздоровления

«Он с нами был до конца даже после того, как его "трехсотило". Командир - мужик!», - подытожил российский военнослужащий.

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственных наградам командира подразделения и военнослужащих за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки врага.

Ранее оператор FPV-дронов с позывным Джамбо, уничтожающий украинских боевиков в районе Работино на Запорожском направлении, рассказал нам, что ему помогло научиться управлять беспилотниками. Российский военнослужащий имел богатый опыт увлечения видеоиграми.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.