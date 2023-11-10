В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оператор FPV-дронов Джамбо заявил, что ему помогло увлечение видеоиграми

Михаил Аброськин
11:54 10.11.2023
Российские военные наносят удары по врагу, окопавшемуся в районе Работино в Запорожской области. У FPV-дронов есть своя ниша, и их операторы тоже не сидят без дела.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Оператор FPV-дронов с позывным Джамбо, уничтожающий украинских боевиков в районе Работино на Запорожском направлении, заявил «Звезде», что научиться управлять беспилотниками ему помог богатый опыт увлечения видеоиграми.

«Наверное, много в компьютерные игры играл», - подытожил он. 

Джамбо научился хорошо управлять беспилотником всего за две недели и принялся за боевую работу. Ее интенсивность сложно переоценить - например, только за последние сутки оператор поразил уже шестую цель. 

Типичная боевая задача для Джамбо складывается таким образом. Российские беспилотники работают в небе у Работино стаей, сообща. Вот они засекают с воздуха движение противника. Еще недавно эти позиции украинские силы называли своими. Теперь отряды боевиков под огнем нашей артиллерии и танков тщетно пытаются закрепиться в едва уцелевших окопах.

Первый выстрел - пристрелочный. Дальше танк начнет уничтожать окоп. Враг это понимает и спешит скрыться в соседних траншеях или более глубоких укрытиях. Достать их там будет непросто. И тогда российские бойцы запускают в небо FPV-дрон.

На взлете автоматически взводится боевая часть беспилотника. Теперь оружие готово к работе. Оператор видит полет своего дрона от первого лица. Лучше всего лететь прямо над кронами деревьев - тогда противник не успеет заметить приближение беспилотника. Так и на этот раз - проходит несколько мгновений, и оператор кладет его точно в спрятавшегося в укрытии врага. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 В стране и мире
Путин назначил Альберта Хорева новым послом России в Пакистане
12:56 В стране и мире
Видео
В Подольске вместе с машиной обрушился мост через Пахру
11:26 В стране и мире
Медведчук заявил, что Украина развалит ЕС при вступлении в него
10:58 Армия
Видео
Пленный украинец со свастикой на шее рассказал о своем уголовном прошлом
10:49 В стране и мире
Видео
Сцепившиеся в подмосковной школе родительница и учительница написали друг на друга заявления
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.