Оператор FPV-дронов Джамбо заявил, что ему помогло увлечение видеоиграми

Российские военные наносят удары по врагу, окопавшемуся в районе Работино в Запорожской области. У FPV-дронов есть своя ниша, и их операторы тоже не сидят без дела.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Оператор FPV-дронов с позывным Джамбо, уничтожающий украинских боевиков в районе Работино на Запорожском направлении, заявил «Звезде», что научиться управлять беспилотниками ему помог богатый опыт увлечения видеоиграми.

«Наверное, много в компьютерные игры играл», - подытожил он.

Джамбо научился хорошо управлять беспилотником всего за две недели и принялся за боевую работу. Ее интенсивность сложно переоценить - например, только за последние сутки оператор поразил уже шестую цель.

Типичная боевая задача для Джамбо складывается таким образом. Российские беспилотники работают в небе у Работино стаей, сообща. Вот они засекают с воздуха движение противника. Еще недавно эти позиции украинские силы называли своими. Теперь отряды боевиков под огнем нашей артиллерии и танков тщетно пытаются закрепиться в едва уцелевших окопах.

Первый выстрел - пристрелочный. Дальше танк начнет уничтожать окоп. Враг это понимает и спешит скрыться в соседних траншеях или более глубоких укрытиях. Достать их там будет непросто. И тогда российские бойцы запускают в небо FPV-дрон.

На взлете автоматически взводится боевая часть беспилотника. Теперь оружие готово к работе. Оператор видит полет своего дрона от первого лица. Лучше всего лететь прямо над кронами деревьев - тогда противник не успеет заметить приближение беспилотника. Так и на этот раз - проходит несколько мгновений, и оператор кладет его точно в спрятавшегося в укрытии врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.