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Российские туристы вернулись на родину из Китая после недельного ожидания

Ирина Елагина
09:52 11.11.2023
Колонна с автобусами проследовала от моста через Амур на российско-китайской границе до Благовещенска.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Большая группа российских туристов сегодня благополучно вернулась на родину через неделю вынужденного пребывания в приграничном пункте пропуска Хэйхэ из-за непогоды.

Кадры движения колонны автобусов с россиянами по Благовещенску опубликовала «Звезда».

Как сообщает российское генконсульство в Харбине, при помощи дипмиссии в страну вернулись 152 человека.

Напомним, что из-за ледостава на Амуре российские туристы не могли покинуть территорию Китая и вернуться на родину: с 4-5 ноября они находились в приграничном пункте пропуска Хэйхэ. Сегодня ситуация разрешилась благодаря совместным действиям российских и китайских дипломатов.

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