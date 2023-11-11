В стране и мире Российские туристы вернулись на родину из Китая после недельного ожидания Ирина Елагина Колонна с автобусами проследовала от моста через Амур на российско-китайской границе до Благовещенска. © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Большая группа российских туристов сегодня благополучно вернулась на родину через неделю вынужденного пребывания в приграничном пункте пропуска Хэйхэ из-за непогоды. Кадры движения колонны автобусов с россиянами по Благовещенску опубликовала «Звезда». Как сообщает российское генконсульство в Харбине, при помощи дипмиссии в страну вернулись 152 человека. Напомним, что из-за ледостава на Амуре российские туристы не могли покинуть территорию Китая и вернуться на родину: с 4-5 ноября они находились в приграничном пункте пропуска Хэйхэ. Сегодня ситуация разрешилась благодаря совместным действиям российских и китайских дипломатов. Экспертное мнение и аналитика