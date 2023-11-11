Колонна автобусов с российскими туристами покинула пункт пропуска Хэйхэ в Китае

Россияне не могли несколько дней покинуть Китай и все это время находились в приграничном пункте пропуска в городе Хэйхэ.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА», rusconsulharbin © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские туристы, застрявшие на несколько дней в пункте пропуска в Хэйхэ из-за неблагоприятных погодных условий, покинули Китай и смогут вернуться на родину. Об этом сообщило Генконсульство России в Харбине.

«Российские туристы покинули смешанный пункт пропуска Хэйхэ и выехали в сторону автомобильного моста Кани-Курган - Хэйхэ», - говорится в Telegram-канале дипмиссии.

На кадрах видео из Хэйхэ российские туристы покидают КПП на колонне автобусов. Этот транспорт для эвакуации россиян предоставила китайская сторона.

В российском представительстве пояснили, что россиян привезут к мосту через Амур, где после прохождения таможенного и пограничного контроля их на российских автобусах привезут в Благовещенск.

Несколько сотен российских туристов скопились в китайском Хэйхэ в ожидании возможности вернуться на Родину - люди провели пять-шесть дней в международном пункте пропуска. Причиной задержки с возвращением в Россию стал ледостав на Амуре.