В Киеве объявили воздушную тревогу после двух взрывов

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Субботнее утро в Киеве началось с мощных взрывов и сирены воздушной тревоги. О происшествии на левом берегу Днепра сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы», - написал Кличко в Telegram-канал.

Как передают украинские СМИ после двух мощных взрывов в городе включили сирены воздушной тревоги. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры, тревогу в Киеве объявили 11 ноября в 9:02.

Ранее сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Одессе: они прогремели в течение нескольких минут утром 30 октября, власти города призвали население находится в укрытиях.



Напомним, что ВС РФ наносят удары по военным объектам, предприятиям оборонного комплекса и энергетики на территории Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. С октября 2022 года практически ежедневно в украинских городах звучит воздушная тревога.