Взрывы прогремели в Одессе
На территории города и области была объявлена воздушная тревога.
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Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское издание «Думская». Как утверждается, они произошли в течение нескольких минут.
Председатель Одесской областной администрации Олег Кипер о взрывах в своем Telegram-канале не писал.
Однако он сообщил о том, что в городе и области сработали сирены воздушной тревоги. Через несколько минут он призвал жителей Одесского района оставаться в укрытиях.
Позже Кипер объявил об отмене тревоги на территории региона.