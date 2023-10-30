На территории города и области была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы прогремели в Одессе, передает украинское издание «Думская». Как утверждается, они произошли в течение нескольких минут.

Председатель Одесской областной администрации Олег Кипер о взрывах в своем Telegram-канале не писал.

Однако он сообщил о том, что в городе и области сработали сирены воздушной тревоги. Через несколько минут он призвал жителей Одесского района оставаться в укрытиях.

Позже Кипер объявил об отмене тревоги на территории региона.