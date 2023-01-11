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В палате представителей США потребовали данные о «подозрительных» операциях семьи Байдена

Анна Назайкина
18:59 11.01.2023
На сайте комитета говорится о планах оценить эти данные на предмет возможной угрозы нацбезопасности страны.
В палате представителей США потребовали данные о «подозрительных» операциях семьи Байдена
© Фото: Oliver Contreras - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Комитет палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе требует у Минфина информацию о «подозрительных» деловых операциях семьи главы государства Джо Байдена.

На сайте комитета говорится о планах оценить эти данные на предмет возможной угрозы нацбезопасности страны.

«Председатель комитета (Джеймс. - Прим. ред.) Комер также требует, чтобы несколько бывших руководителей Twitter, отвечавших за цензуру в отношении репортажей New York Post о бизнес-схемах семьи Байденов, дали показания на слушаниях, которые состоятся 6 февраля», - заявили в комитете.

По словам Комера, в течение последних двух лет демократы и американские технологические гиганты работали на износ, чтобы данные о подозрительных деловых схемах семьи Байдена не получили огласки.

«Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчетность. Американский народ должен знать, в какой степени Джо Байден причастен к теневым схемам своей семьи и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и процессу принятия им решений на посту главы государства», - сказал Комер.

Ранее в СМИ появились сообщения, что доверенные лица американского лидера в его бывшем кабинете нашли документы под грифом «Секретно». Утверждалось, что речь идет о данных разведки по Украине, Ирану и Британии. Впоследствии Байден заявил, что был удивлен, узнав, что там была какая-то важная информация. 

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