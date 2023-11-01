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Тутберидзе призналась, что Трусова кидала в нее коньки после серебра на ОИ-2022

Ян Брацкий
18:42 01.11.2023
По словам Этери Тутберидзе, после олимпийского серебра Александра Трусова кричала о ненависти к спорту и не хотела идти на церемонию награждения.
Тутберидзе призналась, что Трусова кидала в нее коньки после серебра на ОИ-2022
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что происходило в раздевалке сборной после второго места на Олимпиаде 2022 года в Пекине. С ее слов, фигуристка Александра Трусова, ставшая второй по итогам произвольной программы, устроила истерику. Спортсменка кидалась в тренера коньками, кричала о ненависти к спорту и угрожала не явиться на церемонию награждения.

«У нее была идея фикс, что если она соберет свою произвольную программу, то она 100% победила. Она считала, что должна привезти +20 баллов. Но спортсмен, наверное, не отдает себе отчета, что где-то там степ-аут, где-то слетел уровень. Плюс пониженная стоимость четверных. Даже сделав их, они не стоят столько, сколько она хочет», - сказала Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Эмоциональное поведение Трусовой ранее прокомментировал ее бывший тренер Ерем Газазян. По его мнению, всему виной напряженная атмосфера Олимпийских игр. Газазян отметил, что за время работы с фигуристкой всегда восхищался ее работоспособностью и скрупулезным подходом к тренировкам. В целом, уточнил он, девушка предана спорту.

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