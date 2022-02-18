Бывший тренер Трусовой отреагировал на ее слова о ненависти к фигурному катанию

Сделать пять четверных прыжков в произвольной программе всегда было мечтой Александры Трусовой, и она достигла ее на Олимпиаде 2022 года. Об этом рассказал бывший тренер фигуристки Ерем Газазян.

«Безусловно это огромный рост ее как спортсменки», - заметил он.

Экс-наставник спортсменки объяснил, что они сошлись в прошлом сезоне, когда девушка занималась в «Ангелах Плющенко». Фигуристка и тренер сразу же нашли общий язык, она стала посещать индивидуальные занятия с ним, помимо групповых. Во время тренировок Трусова показала себя как очень старательный человек.

«Всегда старалась делать все на максимум. Любое упражнение она отрабатывала со всех сил, всегда старалась, и к ней не было практически никаких вопросов. Чаще всего она просила даже сделать что-то более сложное, придумать новые упражнения для нее», - описал специалист.

Как отметил тренер, подход к тренировкам у Александры всегда был очень скрупулезным. Она выкладывалась на полную и не останавливалась, несмотря на неудачи.

«Даже если у нее не получалось, она заходила на прыжок еще раз. Если у нее упражнение какое-то не получалось, она его переделывала еще раз», - указал наставник.

Газазян заметил, что Трусова всегда старалась свою планку ставить все выше и выше и достигать цели. В этом ей всегда помогал ее несгибаемый характер.

«Наверное, в данный момент в спорте, в фигурном катании, это самый сильный характер, который я видел у спортсмена в принципе, неважно, мальчик или девочка... Мне кажется и поэтому, в частности, она смогла преодолеть трудности после своей травмы. И после всех этих проблем, которые у нее были в плане восстановления, она еще смогла поехать на Олимпиаду и показать высокий уровень катания», - высказал мнение он.

На трудном пути к цели фигуристка, по словам ее бывшего тренера, обычно находила утешение в своих любимый питомцах - собаках. В целом же девушка всегда полностью предана спорту.

«Она нашла себя в этом и все. У нее есть спорт, она не думает ни о чем другом, она сконцентрирована всегда. У нее семья и спорт, и железный характер», - обозначил Газазян.

Бывший наставник фигуристки также прокомментировал слова, которые та на эмоциях сказала прессе после объявления результатов соревнований. Спортсменка была разочарована вторым местом и высказывалась об уходе из фигурного катания.

«Это же Олимпиада. Естественно, она нервничала. Она как максималистка хотела большего всегда... Саша Трусова, она никогда не останавливается - она прет вперед. Не зря ее называют «ракетой». Ее слова о том, что она опускает руки и останавливается... можно расценивать как, скорее, усталость. Усталость от этого цикла, усталость от тренировок, смена времени, отсутствие семьи последние три недели рядом, отсутствие, опять же, ее комфорта, питомцев и так далее», - объяснил тренер.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на рекорд Александры Трусовой, которая стала первой фигуристкой в истории, выполнившей пять четверных прыжков на Олимпиаде. Тарасова отметила, что одна из российских спортсменок выиграла, а другая «показала, каким будет фигурное катание через сто лет».