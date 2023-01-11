Врачи заподозрили пневмонию у тренера фигуристов Алексея Мишина

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Врачи подозревают у тренера Алексея Мишина воспаление легких. Специалисту 81 год, он работает с фигуристами в Санкт-Петербурге. С 2015 года Мишин тренирует Елизавету Туктамышеву, завоевавшую серебро Олимпийских игр в 2018 году. В числе других подопечных тренера - Михаил Коляда и прочие спортсмены, пишет РИА Новости.

«Подозрение на пневмонию. Врачи говорят: "Лечись", а я подозреваю, что в очередной раз выживу. Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить», - сказал Мишин.

Между тем состояние российского фигуриста Романа Костомарова остается стабильно тяжелым. Он госпитализирован с диагнозом «пневмония». Согласно сообщениям Telegram-канала 112, фигурист находится на аппаратах ИВЛ и ЭКМО, у него начался сепсис.