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Reuters: Израиль готовится к операции в Газе, которая не имела себе равных

Елизавета Кондрикова
12:48 19.10.2023
Планируется мощный удар по военной инфраструктуре в секторе Газа с целью уничтожения движения ХАМАС.
Reuters: Израиль готовится к операции в Газе, которая не имела себе равных
© Фото: IMAGO, saeedqaq, Global Look Press
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Израиль готовится к «беспощадному наступлению» на сектор Газа, в ходе которого будет уничтожено движение ХАМАС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники на Ближнем Востоке и Западе, знакомые с вопросом.

«Военная кампания под кодовым названием "Операция "Железные мечи" будет непревзойденной по своей жестокости и не похожей ни на что, что Израиль проводил в секторе Газа в прошлом», - говорится в публикации.

Издание уточнило, что при этом власти Израиля не знают, каким будет послевоенное устройство сектора Газа и будущее районов Газы и населения в целом. На данный момент Армия обороны Израиля собирается уничтожить всю военную инфраструктуру ХАМАС, в том числе ценой «больших жертв» среди мирного населения.

Сегодня ЦАХАЛ осуществил атаку по военной инфраструктуре ХАМАС в Рафате, были уничтожены около 100 объектов, в том числе пункты запуска ракет, шахты туннелей, разведывательная инфраструктура и командные центры.

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