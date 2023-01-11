Shafaq News: Турция атаковала с самолетов объекты РПК

Было отмечено, что в настоящий момент нет данных о разрушениях и жертвах в результате атак турецкой авиации.

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Турецкие военные самолеты нанесли удар по объектам запрещенной Рабочей партии Курдистана на севере Ирака в провинции Дахук, передает Shafaq News, ссылаясь на источник.

По информации агентства, удары турецких военно-воздушных сил были направлены на долину Харджа.

Было отмечено, что в настоящий момент нет данных о разрушениях и жертвах в результате атак турецкой авиации.

Ночью 20 ноября 2022 года стало известно, что Турция нанесла авиаудары по курдским формированиям в Сирии и Ираке - велась воздушная операция против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.