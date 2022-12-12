Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Признаки этого правонарушения были найдены в одном из роликов, размещенных на странице артиста в социальных сетях.

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Суд в Санкт-Петербурге назначил штраф признанному иноагентом рэперу Oxxxymiron* (Мирону Федорову) по статье о дискредитации ВС РФ, передает пресс-служба судов Северной столицы.

«Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ - ИФ")», - говорится в сообщении.

Как утверждается, свидетельства этого правонарушения были найдены в одном из роликов, размещенных на странице рэпера в социальных сетях.

Министерство юстиции РФ включило артиста в список физических лиц, являющихся иностранными агентами, в начале октября. Тогда утверждалось, что рэпер получает финансирование с территории Украины, чтобы осуществлять политическую деятельность.

* Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) признан в Российской Федерации иностранным агентом.