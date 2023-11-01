Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя

© Видео: Пресс-служба главы Щелково © Фото: Пресс-служба главы Щелково

Пенсионеру из подмосковного Щелково Михаилу Макарову, обезвредившему грабителя, подарили новую «Ниву» с надписью «Герою ЩелкоVо». Об этом рассказали в пресс-службе главы подмосковного города.

Ранее глава Щелково вручил Макарову сертификат на любую машину отечественного производства, вдобавок к старой «Оке», на которой ездил мужчина.

Макаров как раз занимался починкой своего старого автомобиля, когда услышал крики школьника. Грабитель вырвал у мальчика телефон и пытался скрыться с места преступления, но пенсионер успел поставить ему подножку и обездвижить.

Сам герой пока точно не знает, что будет делать со своей старой машиной, по его словам, «Ока» - это более подходящий вариант для городской среды с экономической точки зрения, чем такая «красота», как новая черная «Нива».

Накануне депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о том, что Михаил Макаров договорился с местной полицией, что будет помогать в розыске и работе с молодежью. Она добавила, что таких настоящих героев стоит показывать на всю Россию.