Остановивший грабителя щелковский пенсионер будет помогать полиции

Сегодня в зале пленарных заседаний его наградил председатель ГД Вячеслав Володин.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мужчина, спасший школьника от ограбления в Щелково, договорился с местными правоохранителями, что будет помогать им в розыске и работе с молодежью. Об этом «Звезде» рассказала депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

«Он уже договорился с местными сотрудниками полиции, что он будет помогать им и в розыске, и в общении с молодежью», - сказала она.

По словам парламентария, в лице Михаила Макарова страна приобрела «настоящего воспитателя для юного подрастающего поколения». Таких настоящих героев следует показывать на всю Россию, добавила Тимофеева.

Сегодня 72-летнему пенсионеру аплодировали стоя - в зале пленарных заседаний нижней палаты его наградил председатель ГД Вячеслав Володин.

Напомним, 23 октября в подмосковном Щелково школьник шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил мобильник. В это время пожилой мужчина занимался своим автомобилем. Увидев происходящее, Макаров успеть поставить подножку пробегавшему мимо злоумышленнику, а затем не позволил ему уйти.