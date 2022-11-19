В США упал самолет с 53 собаками на борту

Сообщается, что ни собаки, ни члены экипажа серьезных травм не получили.

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В штате Висконсин самолет, перевозивший собак, рухнул на неподалеку от поля для гольфа. Washington post сообщает, что он упал на деревья, обломав ветки и собственные крылья, и приземлился на болото. На момент аварии на борту находились 53 щенка и 3 члена экипажа.



Из «пассажиров» и членов экипажа серьезных травм не получил никто. Жесткую посадку смягчили кроны деревьев, встреченные самолетом во время падения, а также то, что местом приземления оказалась болотистая местность.

Самолет принадлежал обществу защиты животных и выполнял регулярный рейс, перевозя собак из Южного Орлеана. Далее их планировалось поместить в приюты.

Вскоре после падения самолета Общество защиты животных организовало сбор средств на помощь щенкам. За несколько дней неравнодушные люди перечислили на счет организации 65 тысяч долларов.

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